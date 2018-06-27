В Винницкой области более 60 человек отравились во время школьного выпускного

В двух селах Винницкой области после празднования выпускного 62 человека, в том числе 23 ребенка, обратились за медицинской помощью из-за заболевания кишечной инфекцией.

"Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение болезни - средней степени тяжести", - сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

По данным специалистов службы, вспышка кишечной инфекции зарегистрирована в селах Бондуровка и Стратиевка в Чечельницком районе после празднования выпускного вечера.

В Госпродпотребслужбе установили, что блюда для празднования в обоих случаях были приготовлены в кафе Вербка в селе Вербка и развезены частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования.

Кроме того, в кафе зарегистрированы такие нарушения, как отсутствие медицинского осмотра работников, технологического, холодильного инвентаря и ремонта.

Напомним, что в Хмельницкой области более 30 жителей сел Новое Село и Перегонка, которые 20-22 июня посещали поминальный обед, обратились в медицинские учреждения с симптомами отравления.