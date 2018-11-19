В Винницкой области автомобиль въехал в отбойник моста: трое погибших

В Винницкой области между селами Бродецкое и Жежелев в результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ 2107 и двое его пассажиров.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, ДТП произошло днем 18 ноября. 56-летний водитель не справился с управлением автомобиля и столкнулся с отбойником опоры железнодорожного моста.
В результате аварии от полученных травм погибли супруги - водитель автомобиля и его 55-летняя жена, а также их 56-летняя односельчанка.
Еще одна пассажирка автомобиля, 35-летняя дочь водителя, госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
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