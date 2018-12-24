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В Винницкой области автобус после столкновения с микроавтобусом врезался в забор, есть пострадавшие

Сегодня, 16:32
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В автобусе в момент ДТП пассажиров не было

Утром в понедельник, 24 декабря, в Винницкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса международного сообщения Одесса-Бары.

Как сообщили в местной полиции, микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool столкнулся на трассе в с. Лукашевка Литинского района.

По предварительным данным, 28-летний водитель Ford Transit не справился с управлением, в результате чего микроавтобус несколько раз развернуло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В результате удара Van Hool отбросило в забор одного из частных домов.

На трассе Киев - Одесса из-за гололеда столкнулись более десяти автомобилей и перевернулся автобус

В результате ДТП получили травмы четверо пассажиров микроавтобуса. Трех с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, один получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги:   Винницкая область Авария ДТП

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