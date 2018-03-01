В Виннице за взятку задержали руководителя подразделения ОГА

В Виннице правоохранители задержали руководителя одного из подразделений местной ОГА после получения взятки от предпринимателя.
Чиновник областной госадминистрации требовал 40 тысяч гривен от бизнесмена за разрешение на выбросы в атмосферу продуктов утилизации автомобильных шин.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 1 марта.
Злоумышленника задержали после получения всей суммы взятки (деньги перечислили на счет посредника). Служащий успел выдать разрешение на выбросы, однако после этого его задержали.
Напомним, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего следователя полиции местного отделения за получение взятки в размере $200.
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