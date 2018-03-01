В Виннице за взятку задержали руководителя подразделения ОГА

Руководитель подразделения Винницкой ОГА за взятку выдал разрешение предприятию на выбросы

В Виннице правоохранители задержали руководителя одного из подразделений местной ОГА после получения взятки от предпринимателя.

Чиновник областной госадминистрации требовал 40 тысяч гривен от бизнесмена за разрешение на выбросы в атмосферу продуктов утилизации автомобильных шин.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 1 марта.

Злоумышленника задержали после получения всей суммы взятки (деньги перечислили на счет посредника). Служащий успел выдать разрешение на выбросы, однако после этого его задержали.

Напомним, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего следователя полиции местного отделения за получение взятки в размере $200.