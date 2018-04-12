В Виннице в школе распылили газ, есть пострадавшие

По предварительной информации, один школьник госпитализирован

В четверг, 12 апреля, из школы в городе Винница эвакуировали около 500 учеников и преподавателей из-за распыления газа раздражающего действия.

Как сообщили в областной полиции, в школе №9 на улице Брацлавской один из учеников применил газовый баллончик во время ссоры с другим школьником.

В результате инцидента госпитализировали одного ученика, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инцидента.

Напомним, что 30 марта в средней школе №20 в Днепре вспыхнул пожар, из-за чего здание затянуло едким дымом. Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.