В Виннице на стройке обрушилась стена, трое пострадавших

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В результате обрушения стены три человека пострадали
Фото: Вiнниця.info

В результате обрушения стены три человека пострадали

Во вторник, 10 апреля, в Виннице произошло обрушение на стройке, в результате пострадали по меньшей мере три человека.

Местное издание Вiнниця.info сообщило, что инцидент произошел на ул. Соборная во дворе возле гостиницы Франция в центре города. По предварительным данным, между отелем и зданием Нацбанка упала стена.

В результате обрушения стены получили травмы три человека. Их госпитализировали в местную больницу. Об их состоянии не сообщается.

Напомним, что 8 апреля в Червонограде Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, в результате чего четыре человека оказались в воде.

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