В Виннице мужчина на велосипеде открыл огонь по патрульным

В четверг, 18 октября, в Виннице мужчина на велосипеде открыл огонь по правоохранителям, пытаясь уйти от преследования.

Об этом рассказал у себя в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Артем Шевченко.

По его словам, патрульные обратили внимание на мужчину на велосипеде из-за его перчаток.

"Патрульные на всякий случай решают проверить - дядя руки отморозил и греет перчатками, что ли? Не зима ведь еще, хотя и холодно рано. Но дядя, не моргнув глазом, достает из-за пояса боевой ПМ и начинает валить по ребятам", - заявил Шевченко.

После этого стрелок попробовал скрыться, однако его догнали и задержали.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Задержанный оказался ранее судимым за кражи жителем Хмельницкой области.

Полицейские также обнаружили его автомобиль с краденными вещами и микроавтобус, который он вскрыл.