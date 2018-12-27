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В Виннице из-за разрыва колеса пострадали трое пассажиров троллейбуса

Сегодня, 11:14
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Фото: Винниця.info

В результате происшествия пострадали двое мужчин и одна женщина

В четверг, 27 декабря, в центре Винницы произошло ДТП с участием троллейбуса, в результате которого пострадали пассажиры.

Как сообщает Винниця.info, во время движения по улице Соборной у него разорвало внутреннее колесо, из-за чего в салоне оторвалась крышка люка на полу, травмировав ноги находившимся радом людям.

В больницу с подозрением на переломы были госпитализированы двое мужчин и одна женщина.

В транспортной компании происшествие не комментируют.

Теги:   Троллейбус Винница ДТП

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