В Виннице из-за разрыва колеса пострадали трое пассажиров троллейбуса Сегодня, 11:14 383 Цей матеріал також доступний українською Фото: Винниця.info В результате происшествия пострадали двое мужчин и одна женщина

В четверг, 27 декабря, в центре Винницы произошло ДТП с участием троллейбуса, в результате которого пострадали пассажиры.

Как сообщает Винниця.info, во время движения по улице Соборной у него разорвало внутреннее колесо, из-за чего в салоне оторвалась крышка люка на полу, травмировав ноги находившимся радом людям.

В больницу с подозрением на переломы были госпитализированы двое мужчин и одна женщина.

В транспортной компании происшествие не комментируют.