В Виннице адвокат вымогал у свидетеля $15 тысяч

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В случае отказа заплатить деньги адвокат угрожал свидетелю изменить его статус на подозреваемого

В случае отказа заплатить деньги адвокат угрожал свидетелю изменить его статус на подозреваемого

Правоохранители задержали в Виннице адвоката, который требовал у мужчины взятку в размере $15 тысяч.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, речь идет о свидетеле в уголовном производстве по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, фигурантом которого был подзащитный вымогателя.

"В случае отказа платить деньги, злоумышленник угрожал через "связи" среди судейского корпуса изменить процессуальный статус мужчины на подозреваемого по этому делу", - рассказали в спецслужбе.

Адвоката задержали при получении всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что подполковник полиции требовал от женщины взятку за освобождение сына.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове