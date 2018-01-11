В Виннице адвокат вымогал у свидетеля $15 тысяч

В случае отказа заплатить деньги адвокат угрожал свидетелю изменить его статус на подозреваемого

Правоохранители задержали в Виннице адвоката, который требовал у мужчины взятку в размере $15 тысяч.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, речь идет о свидетеле в уголовном производстве по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, фигурантом которого был подзащитный вымогателя.

"В случае отказа платить деньги, злоумышленник угрожал через "связи" среди судейского корпуса изменить процессуальный статус мужчины на подозреваемого по этому делу", - рассказали в спецслужбе.

Адвоката задержали при получении всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что подполковник полиции требовал от женщины взятку за освобождение сына.