В Винницкой области зафиксировали Шахеды, объявлена воздушная тревога 5 ноября, 00:37 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Глава военной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что оккупанты во время воздушной тревоги атаковали область Шахедами.

« Воздушная тревога. Атака Шахедов. Военные работают», - сказал он.



Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

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