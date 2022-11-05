В Винницкой области зафиксировали Шахеды, объявлена воздушная тревога

5 ноября, 00:37
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Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Глава военной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что оккупанты во время воздушной тревоги атаковали область Шахедами.

« Воздушная тревога. Атака Шахедов. Военные работают», - сказал он.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Винница Винницкая область Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники шахеды

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