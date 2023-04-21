Россияне атаковали объект инфраструктуры в Винницкой области. Всего ночью запустили 12 дронов Shahed 21 апреля, 10:23 Ликвидация последствий российской атаки в Полтавской и Винницкой областях (Фото:Сергей Крук/Facebook)

Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области во время атаки дронами-камикадзе Shahed в ночь на пятницу, 21 апреля. Пострадавших нет.



Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

По словам главы ГСЧС Сергея Крука, к ликвидации последствий ночных обстрелов в Полтавской и Винницкой областях привлекли более 150 спасателей и более 30 единиц техники. В Винницкой пожар потушили, в Полтавской — по состоянию на утро ликвидация последствий продолжается.

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Как сообщили в Воздушных силах, всего ночью Россия атаковала Украину 12 ударными дронами-камикадзе — их запускали из Брянской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь. Киев атаковали впервые за 25 дней, все цели возле столицы уничтожили.