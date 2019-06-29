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В Винницкой области разоблачили цех по разливу поддельного алкоголя известных брендов

Сегодня, 03:52
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СБУ

Из цеха изъяли продукции на 1 млн 200 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили в Винницкой области цех по розливу поддельной алкогольной продукции известных брендов.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, он был оборудован в одном из нежилых помещений в Могилев-Подольском районе.

По данным следствия, спирт для изготовления контрафакта поставлялся контрабандным путем из одной из соседних стран.

Во время обыска в производственных помещениях оперативники СБУ обнаружили почти две тонны контрафактного алкоголя и более тонны спирта на общую сумму около 1 млн 200 тысяч гривен.

Кроме того, из цеха изъяли тару для продукции, упаковки, принадлежности для изготовления фальсификата и грузовой автомобиль, переоборудованный для скрытной перевозки спирта.

Теги:   Контрафакт Алкоголь Винницкая область

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