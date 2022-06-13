В Винницкой области авто столкнулось с автобусом, погибли четыре человека

13 июня, 19:01
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ДТП в Винницкой области (Фото:МВД Украины / Facebook)

ДТП в Винницкой области (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Винницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла около 16:50 в селе Кунка, Гайсинского района в понедельник, 13 июня. Легковой автомобиль во время движения столкнулся с пассажирским автобусом Запорожье-Прага, который перевозил 11 пассажиров.

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В результате аварии погибли три человека, которые находились в автомобиле. Одного тяжело раненного доставили в больницу, однако он скончался.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДТП Авария Российская агрессия Война России против Украины

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