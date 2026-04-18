В Винницкой области Интерсити+ столкнулся с тепловозом: в поезде находились более 500 пассажиров

На станции Браилов в Винницкой области произошло столкновение тепловоза с поездом Интерсити+ Киев — Перемышль. Об инциденте сообщили в Укрзализныце в субботу, 18 апреля.

Обновлено 19:30. Укрзализныця сообщила, что пересадка всех 576 пассажиров на резервный скоростной поезд в Киев завершена. Рейс в Перемышль будет максимально ускорен в дороге и на границе.

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В компании также отметили, что все запланированные пересадки постараются соблюсти вовремя.

Предварительно установлено, что боковое столкновение тепловоза частного карьера произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским поездом Интерсити+, добавили в Укрзализныце.

Расследование инцидента продолжается, а поврежденный поезд уже осматривается специалистами Укрзализныци. Компания уверяет, что этот инцидент не скажется на движении: резервный поезд закроет «пробел», и отмен рейсов не предвидится.

Во время столкновения в поезде находилось 576 пассажиров. Никто из них, а также работники железной дороги, не пострадали.

После инцидента пассажиров временно разместили на станции, к ним движется подменный поезд.

Компания также отметила, что сейчас собирает информацию от пассажиров для корректировки дальнейших пересадок и минимизации задержек, чтобы люди могли своевременно добраться до пунктов назначения.

Укрзализныця координирует с пограничной службой для ускоренного прохождения таможенно-пограничных процедур для пассажиров международного рейса. Также ведется сотрудничество с другими перевозчиками для обеспечения плановых пересадок.

Обстоятельства инцидента будут детально изучены, на место выехала специальная комиссия, которая устанавливает причины столкновения и проводит оценку ситуации, добавили в компании.

2 апреля сообщалось, что в Харьковской области возле станции Коломак грузовик вызвал столкновение с пассажирским поездом Харьков — Львов. Пассажиры не пострадали, а машинист успел затормозить, что уменьшило силу удара, однако был поврежден локомотив и по меньшей мере один вагон.

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После аварии задерживался ряд поездов.