В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского 13 октября, 16:53 В Винницкой области подорвали авто полицейского (Фото:Суспільне)

В четверг, 13 октября, около 07:00, в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции установили взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполии в Винницкой области.

Кто установил взрывчатку — пока неизвестно.

«Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля», — говорится в сообщении.

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В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

11 октября войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области параллельно с повторным ударом по Ладыжинской ТЭС.