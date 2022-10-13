В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

13 октября, 16:53
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В Винницкой области подорвали авто полицейского (Фото:Суспільне)

В Винницкой области подорвали авто полицейского (Фото:Суспільне)

В четверг, 13 октября, около 07:00, в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции установили взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполии в Винницкой области.

Кто установил взрывчатку — пока неизвестно.

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«Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля», — говорится в сообщении.

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В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

https://www.facebook.com/vinn.police/posts/467116348790194

11 октября войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области параллельно с повторным ударом по Ладыжинской ТЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Полиция Винницкая область Взрывчатка Война России против Украины

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