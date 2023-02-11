После 14-й массированной атаки. В Воздушных силах показали обломки вражеской ракеты Калибр

11 февраля, 16:38
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Обломки вражеской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Обломки вражеской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Telegram)

В Винницкой области обнаружили обломки вражеской крылатой ракеты Калибр, после 14-й массированной атаки в пятницу, 10 февраля.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Обломки крылатой ракеты морского базирования Калибр найдены в Винницкой области 10 февраля после массированного ракетного удара российских захватчиков», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, Россия 10 февраля выпустила 106 ракет разных типов. Перед этим ночью РФ также атаковала Украину дронами-камикадзе.

Повторная массированная атака дронов произошла в ночь на субботу, 11 февраля. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, много где была слышна работа ПВО.

Известно, что во время ночной атаки вражеские Шахеды поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области — существенные разрушения.

https://www.youtube.com/embed/Vh_pnv881Pk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Атака Винницкая область Обломки Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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