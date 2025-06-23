В Винницкой области задержали мужчину, который окутался триколором на похоронах военного — Нацполиция
Задержание подозреваемого в Винницкой области (Фото: Нацполиция)
В поселке Юзвин Винницкой области полиция задержала мужчину, который вышел во двор, обернувшись российским триколором, во время похорон бойца.
Об этом сообщает Нацполиция в Винницкой области.
Инцидент произошел 22 июня в поселке Юзвин Винницкого района. В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него.
Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.
В полиции сообщили, что личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства.
Впоследствии будет дана правовая квалификация его действиям.