В Винницкой области арестовали мужчину, который на похоронах военного вышел во двор с российским триколором и выкрикивал «Слава России»

Задержан в Винницкой области мужчина, который на похоронах бойца обернулся российским флагом (Фото: Нацполиция)

В селе Юзвин Винницкой области мужчину взяли под стражу на 60 суток за то, что во время похорон погибшего украинского военного он вышел во двор с российским триколором и выкрикивал «Слава России».

Об этом говорится в решении Винницкого городского суда.

По данным следствия, мужчина также публично оправдывал российскую агрессию против Украины и распространял пропаганду — в частности, говорил о «правах России на советские территории».

Суд рассмотрел ходатайство следователя и согласился с обвинением — мужчину взяли под стражу на два месяца с правом внесения залога в 242 240 гривен.

Ему инкриминируют уголовные правонарушения по ч. 1 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и изготовление и распространение материалов с оправданием агрессии.