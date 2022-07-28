Представитель МП на похоронах украинского бойца избил крестом священника ПЦУ — видео 28 июля, 16:33 Причиной агрессии священника МП стала речь о военных преступлениях РФ (Фото:Скриншот видео Vinbazar.com/YouTube)

В селе Яланец Томашпольской громады Винницкой области священник так называемого Московского патриархата напал с крестом на священника Православной церкви Украины.

Соответствующее видео одного из очевидцев было опубликовано в соцсетях.

Причиной конфликта, произошедшего на похоронах украинского бойцы, защищавшего страну от российской военной агрессии, стала критика протоиерея Михаила Василюка в адрес «московских попов», поддерживающих военные преступления кремлевского режима.

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Такие заявления не понравились священнику местной церкви, который решил избить своего оппонента распятием.

В ситуацию пришлось вмешаться военным, присутствовавшим на церемонии прощания с украинским героем.

По словам местного активиста Сергея Тимкова, снявшего данное видео, в результате нападения священник ПЦУ получил травмы, в связи с чем правоохранители начали проверку.

«Московский поп во время речи настоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест как орудие для побоев. По моему мнению — это переходит все возможные и невозможные пределы наглости», — отметил он.

Фото: Сергей Тимков/Facebook

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