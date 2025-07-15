19-летнего юношу взяли под стражу за попытку взорвать дом по заказу России (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали в Виннице 19-летнего жителя Житомира, который пытался заложить взрывчатку возле жилого дома, где проживают семьи украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры.

По данным следствия, юноша прибыл в Винницу по заданию своего куратора, получив инструкции относительно места расположения тайника со взрывным устройством. В тайнике он нашел пакет с самодельной взрывчаткой — емкостью с порошкообразным веществом, к которой были подключены провода и два мобильных телефона.

В прокуратуре отметили, что он занес пакет во двор многоэтажек и спрятал в клумбе среди растений. По предварительным данным, взрыв должен был произойти, когда рядом находились бы военные.

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе Службы безопасности Украины — юношу задержали на месте.

Сейчас ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. По этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее 15 июля СБУ сообщила, что предотвратила еще один теракт в Украине. Правоохранители задержали предполагаемого агента РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.

По данным следствия, мужчина установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.