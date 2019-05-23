В Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч за «урегулирование спора» Сегодня, 16:36 584 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленники также предлагали фермеру отдать им вместо денег более 200 гектаров земли СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила в Виннице банду рэкетиров, которые вымогали у предпринимателей «материальную компенсацию за урегулирование споров».

Как сообщается, в состав преступной группы входили местные жители, в том числе с криминальным прошлым.

В частности, оперативники СБУ задокументировали, как злоумышленники вымогали у фермера $240 тысяч либо передать им правоустанавливающие документы на хозяйство размером более 200 гектаров земли в качестве погашения несуществующего долга.

При этом, чтобы потерпевший «стал более сговорчивым», рэкетиры его избили.

В итоге правоохранители задержали трех активных участников банды в одном из ресторанов Винницы при получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское хозяйство.