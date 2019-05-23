Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Владимир Спиваковский
Умные ребята. Задайте себе эти 12 вопросов
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч за «урегулирование спора»

Сегодня, 16:36
584
Цей матеріал також доступний українською
В Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч за «урегулирование спора» - фото

СБУ

Злоумышленники также предлагали фермеру отдать им вместо денег более 200 гектаров земли

Служба безопасности Украины обезвредила в Виннице банду рэкетиров, которые вымогали у предпринимателей «материальную компенсацию за урегулирование споров».

Как сообщается, в состав преступной группы входили местные жители, в том числе с криминальным прошлым.

В частности, оперативники СБУ задокументировали, как злоумышленники вымогали у фермера $240 тысяч либо передать им правоустанавливающие документы на хозяйство размером более 200 гектаров земли в качестве погашения несуществующего долга.

При этом, чтобы потерпевший «стал более сговорчивым», рэкетиры его избили.

В итоге правоохранители задержали трех активных участников банды в одном из ресторанов Винницы при получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское хозяйство.

Теги:   Рэкет Винница

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Культура

Сегодня, 22:45

img
В Крым — домой. Дневники 72-го Каннского кинофестиваля
Теннис

Сегодня, 16:52

img
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
События

Сегодня, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть

ТОП 3

События

Сегодня, 10:48

img
Диалоги о бизнесе. Как попасть на лекцию НВ
8971
События

Вчера, 20:33

img
Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания
6595
События

Сегодня, 12:58

img
ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по математике
4799