В Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч за «урегулирование спора»
Служба безопасности
Украины обезвредила в Виннице банду рэкетиров, которые вымогали у предпринимателей
«материальную компенсацию за урегулирование споров».
Как сообщается, в состав преступной группы входили местные жители, в том числе с криминальным
прошлым.
В частности,
оперативники СБУ задокументировали, как злоумышленники вымогали у фермера $240 тысяч либо передать им правоустанавливающие
документы на хозяйство размером более 200 гектаров земли в качестве погашения
несуществующего долга.
При этом, чтобы
потерпевший «стал более сговорчивым», рэкетиры его избили.
В итоге правоохранители
задержали трех активных участников банды в одном из ресторанов Винницы при
получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское
хозяйство.