Пытался «залечь на дно» в Виннице: СБУ задержала террориста из банды Восток

8 июля, 11:50
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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали в Виннице боевика прокремлевской террористической организации «ДНР».

Об этом в субботу, 8 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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«Злоумышленником оказался житель Донбасса, который в 2014 году вступил в ряды „разведывательной роты“ группировки Восток, которую контролировал 1-й армейский корпус России. В том же году он активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка», — говорится в сообщении.

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ пособник оккупантов перебрался в Винницу, чтобы залечь там на дно, однако сотрудники СБУ его разоблачили.

СБУ
Фото: СБУ

Сейчас против задержанного начато уголовное дело по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ДНР Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Винница Война России против Украины

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