В Виннице задержан мужчина за запуск салютов, ему грозит до пяти лет заключения

1 января, 03:36
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45-летний мужчина запускал фейерверки вопреки запрету (Фото:vn.npu.gov.ua)

45-летний мужчина запускал фейерверки вопреки запрету (Фото:vn.npu.gov.ua)

Ночью 1 января полицейские Винницкой области задержали мужчину, который около 00:30 запускал пиротехнику. Проводится расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что 1 января около 00:30 в полицию поступило сообщение о нарушении запрета на использование салютов.

Лицо, причастное к правонарушению, полицейские установили с помощью свидетелей происшествия. Им оказался 45-летний виннитчанин.

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Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Винница Полиция Пиротехника Салют Хулиганство Война в Украине Феерверки Война России против Украины

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