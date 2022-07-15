Сгорел заживо. В Виннице в результате российского ракетного обстрела погиб мальчик Кирилл 15 июля, 21:07 Кирилл Пяхин (Фото:via Суспільне)

Среди погибших в Виннице во время ракетного обстрела войсками РФ — Кирилл Пяхин из Херсона.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности городского головы Галина Луговая в комментарии Суспільне.

«На момент взрыва мальчик находился в машине вместе со своим дядей, но данные о нахождении еще одного человека в авто уточняются. Они ждали ушедшую в Приватбанк бабушку. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир — в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине. Его будут идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы», — говорит Галина Лугова.

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15 июля глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что среди погибших трое детей — четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли.

Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

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