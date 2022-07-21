Число жертв возросло до 26. Умерла 20-летняя девушка, пострадавшая в результате ракетного удара России по Виннице 21 июля, 10:41 Последствия ракетного удара по Виннице (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Число погибших в результате ракетного удара по Виннице возросло до 26. В больнице скончалась 20-летняя Ольга Лысенко, получившая 98% ожогов тела.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

" 26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко", — написал он.

По его словам, в четверг, 14 июля, она была на площади Победы.

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«Возвращалась домой от стоматолога. 98% ожогов», — написал он.

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