В Виннице простились с четырехлетней Лизой, погибшей в результате ракетного удара РФ — фото
Девочку похоронили на городском кладбище в Сабарове (Фото:Суспільне Вінниця)
В Виннице прошло прощание с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля в результате ракетных обстрелов.
Об этом сообщает Суспільне.
Церемония прощания состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Пришли несколько десятков человек.
Девочку похоронили на городском кладбище в Сабарове. Во время прощания два скрипача сыграли Червону калину. Девочка любила игру скрипки.
14 июля Россия нанесла удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. В результате ракетных обстрелов погибли 24 человека, в том числе трое детей, десятки мирных жителей получили ранения.
Одной из жертв обстрела стала девочка Лиза, ее мать находится в реанимации.
Известно, что когда Россия нанесла ракетный удар, Ирина с дочерью Елизаветой направлялись на занятия по раннему развитию ребенка. В результате ракетного удара девочка погибла прямо в коляске.
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