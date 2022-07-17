В Виннице простились с четырехлетней Лизой, погибшей в результате ракетного удара РФ — фото 17 июля, 15:23 Девочку похоронили на городском кладбище в Сабарове (Фото:Суспільне Вінниця)

В Виннице прошло прощание с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля в результате ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Суспільне.

Церемония прощания состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Пришли несколько десятков человек.



Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Девочку похоронили на городском кладбище в Сабарове. Во время прощания два скрипача сыграли Червону калину. Девочка любила игру скрипки.

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Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

14 июля Россия нанесла удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. В результате ракетных обстрелов погибли 24 человека, в том числе трое детей, десятки мирных жителей получили ранения.



Одной из жертв обстрела стала девочка Лиза, ее мать находится в реанимации.

Известно, что когда Россия нанесла ракетный удар, Ирина с дочерью Елизаветой направлялись на занятия по раннему развитию ребенка. В результате ракетного удара девочка погибла прямо в коляске.



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