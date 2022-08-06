Без Юбилейного и Дома офицеров. В Виннице назвали частичную сумму ущерба в результате ракетного удара по центру города в июле

6 августа, 17:34
В Виннице ремонтируют крыши домов, сорванные взрывной волной в июле (Фото:vmr.gov.ua)

В Виннице ремонтируют крыши домов, сорванные взрывной волной в июле (Фото:vmr.gov.ua)

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что ущерб, нанесенный ракетным ударом России по центру Винницы 14 июля, не считая разрушенных помещений дома быта Юбилейный и Дома офицеров, ориентировочно составляет 240 млн гривен.

О соответствующем заявлении мэра в спецэфире Єдині новини сообщает Винницкий городской совет.

«В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. На средства бюджета установим окна в подъездах», — рассказал Моргунов.

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Он добавил, что в сотрудничестве с международными фондами заменят разбитые окна в квартирах семьям, которые сейчас находятся в наиболее затруднительном положении.

«Делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших от теракта. Но ничто не успокоит боль потерявших своих близких 14 июля. Этого Винница никогда не простит российским извергам», — подчеркнул мэр.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города, где в это время было много людей.

Российские оккупанты использовали для удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму, ударов было три.

По последним данным, число жертв удара по центру Винницы достигло 27. Еще более 60 человек пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Винница Война в Украине Российско-украинская война Сергей Моргунов Убытки Война России против Украины Ракетный удар Калибр

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