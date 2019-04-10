В Виннице чиновника ОГА задержали во время получения "отката"
Правоохранители
задержали в Виннице одного из руководителей структурного подразделения облгосадминистрации.
Как рассказали в
Нацполиции, чиновник наладил систему получения "откатов" от коммерческих
структур, являвшихся победителями тендеров на проведение работ за счет бюджета.
По данным
следствия, от каждой из них злоумышленник вымогал 10% от суммы договора.
Задержали
коррупционера во время получения им очередного "отката" в размере 180
тысяч гривен.
По данному факту
начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).