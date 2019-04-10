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В Виннице чиновника ОГА задержали во время получения "отката"

Сегодня, 11:47
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В Виннице чиновника ОГА задержали во время получения "отката" - фото

Нацполиция

Чиновника задержали при получении 180 тысяч гривен

Правоохранители задержали в Виннице одного из руководителей структурного подразделения облгосадминистрации.

Как рассказали в Нацполиции, чиновник наладил систему получения "откатов" от коммерческих структур, являвшихся победителями тендеров на проведение работ за счет бюджета.

По данным следствия, от каждой из них злоумышленник вымогал 10% от суммы договора.

Задержали коррупционера во время получения им очередного "отката" в размере 180 тысяч гривен.

Фото: Нацполиция

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Коррупция Чиновники ОГА Винница

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