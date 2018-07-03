03 июля 2018, вторник

В Верховном суде отреагировали на пьяное вождение работника суда

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Пьяный работник суда носился по Киеву с 2,58 промилле в крови
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Пьяный работник суда носился по Киеву с 2,58 промилле в крови

Верховный суд Украины начал дисциплинарное расследование из-за пьяного вождения работника суда Олега Ляшока.

"Уже [руководитель аппарата Булка] Ольга Аркадьевна написала служебную, возбуждаем дисциплинарное производство. И будет наша адекватная реакция", - заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская, передает Украинская правда.

Она сообщила, что нарушитель Олег Ляшок работает секретарем судебных заседаний, является "обычным работником", который успешно выполняет свои технические полномочия. Ранее он не был замечен в совершении правонарушений.

По словам руководительницы суда, езда работника суда в состоянии алкогольного опьянения является "очень неприятным и позорным случаем", и суд "будет нести это пятно".

Напомним, что в Киеве патрульная полиция задержала работника Верховного суда Украины Олега Ляшока, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездил на своем внедорожнике по дворам, подвергая риску жизни местных жителей. Доза алкоголя превышала норму в несколько раз (2,58 промилле).

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