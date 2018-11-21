В Горишних Плавнях в результате падения крана погибла женщина-машинист

Женщина погибла в результате падения стрелы крана на кабину

В Горишних Плавнях Полтавской области на территории местного предприятия при выполнении работ погибла 54-летняя женщина.

Как сообщили в областной полиции, на предприятии оторвалась стрела крана и упала на кабину машиниста. В результате женщина-машинист скончалась на месте.

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По данному факту начата проверка. Следователи устанавливают обстоятельства трагического происшествия.