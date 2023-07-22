В Верховной Раде заявили, что в Украине разработали и тестируют собственные системы ПВО

22 июля, 23:29
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Работа ПВО по вражеским целям в Черниговской области (Фото:Ґрунт/Twitter)

Работа ПВО по вражеским целям в Черниговской области (Фото:Ґрунт/Twitter)

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала собственные системы ПВО.

«У нас есть системы ПВО. Самые новые. Они сейчас средней дальности действия. Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T, я думаю, они близки к HAWK, или таких средней дальности систем, которые есть украинского производства и украинской разработки», — заявил Чернев.

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Он отметил, что ракеты к системам также готовы. Сейчас системы проходят тестирование «и достаточно удачно». Он также отметил, что Украина работает над развитием производства собственных снарядов и мин.

«Это производят не только государство, есть частные подрядчики, которые… частично производят корпуса к минам или что-то другое, но мы задействуем максимально все ресурсы, чтобы увеличить вот эту снарядную программу. И снаряд, который в Украине производится, стоит в три раза дешевле, чем то, что мы закупаем в других странах», — заявил нардеп.

https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, чтобы защитить украинские города от ракетных и дроновых ударов РФ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Верховная Рада ПВО ПВО Украины

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