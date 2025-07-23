В Венгрии предъявили обвинения мужчине, который присоединился к ВСУ

В Венгрии предъявили обвинения мужчине, который участвует в войне на стороне Украины (Фото: Oleg Petrasiuk / Handout via REUTERS)

В Венгрии прокуратура одного из регионов выдвинула обвинения мужчине, который участвует в российско-украинской войне в составе Вооруженных Сил Украины. Об этом в среду, 23 июля, сообщило венгерское издание Telex .

Как сказано в обвинительном акте, мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ весной 2024 года. В апреле он выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки был зачислен в состав одного из батальонов, также гражданин Венгрии выполнял разведывательные и боевые задачи.

Генеральная прокуратура обвинила мужчину заочно в преступлении «незаконной вербовки, совершенном путем вступления в организацию вне союзных вооруженных сил, участвующих в вооруженном конфликте».

Издание добавило, что суд решит вопрос о виновности мужчины, местонахождение которого на момент предъявления обвинительного акта было неизвестно.

Издание напомнило, что в феврале 2025 года Главная прокуратура Будапешта просила о тюремном заключении для 30-летнего венгра, который действовал как наемник в Украине.

10 июля в Венгрии заявляли, что житель Закарпатской области умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позже в командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили в ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.