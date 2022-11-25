Сборная солянка. В Вене нашли экс-главу Нацбанка Шевченко, главреда Страна.ua Гужву и зятя Тимошенко — УП 25 ноября, 16:10 Кирилл Шевченко (слева) (Фото:Скриншот видео УП / YouTube)

В Вене журналист Украинской правды Михаил Ткач во время съемки второй части расследования про украинских VIP-беженцев зафиксировал в столице Австрии экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко, объявленного в международный розыск.

Кроме Шевченко, журналисты также нашли:

экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева, которого в Украине объявили в розыск;

бизнесмена Игоря Воронова;

зятя лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко Артура Чечеткина;

брата украинского бизнесмена Бориса Кауфмана Максима Кауфмана;

сына покойного бизнесмена Евгения Щербаня Руслана;

заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина с семьей;

жену киевского застройщика Дениса Комарницкого Ирину;

председателя правления строительной компании Киевгорстрой Игоря Кушнира;

бывшего руководителя Николаевского управления по борьбе с организованной преступностью МВД и бывшего руководителя управления департамента безопасности Нафтогаза Владимира Лупащенко;

сестру владельца фармацевтической компании Дарница, экс-депутата от Блока Петра Порошенко Глеба Загория с ее мужем Петром Огневым;

соратника Леонида Кучмы Александра Волкова;

аграрного миллионера Олега Бахматюка, которого НАБУ объявила в розыск в 2019 году;

Игоря Петрашко, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 2020 по 2021 год. Его считали человеком Бахматюка.

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Также Бахматюка видели в компании редактора пророссийского издания Страна.ua Игоря Гужвы, сбежавшего из Украины в 2017 году. Кроме того, журналистам удалось найти австрийскую недвижимость Бахматюка. Она расположена в 20 минутах от Вены, на окраине коттеджного городка Фонтана.

Также в столице Австрии заметили автомобиль, которым пользуется народный депутат прошлого созыва от Блока Петра Порошенко Дмитрий Андриевский. Авто, зарегистрированное на отца депутата ОПЗЖ Игоря Абрамовича, и машину отца бывшего депутата от БПП Сергея Березенко. Ткач зафиксировал и транспорт сына бывшего спикера Рады Владимира Литвина Ивана Литвина.

В одной из гостиниц также была снята встреча руководителя фракции Слуга народа Давида Арахамии и непубличного бизнесмена Вемира Давитяна.

По данным источников УП, в Вене Арахамия встречался с бизнесменом Дмитрием Фирташем. В комментарии изданию Арахамия сказал, что находился в столице Австрии с 9 по 11 ноября, возвращаясь с рабочей поездки в Израиль, и заплатил €1075 за проживание в отеле.

Давитян рассказал журналистам, что «был в командировке по волонтерским вопросам» и уже на следующий день вернулся в Украину.