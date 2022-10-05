В Британии началась подготовка младших командиров ВСУ: Генштаб рассказал детали 5 октября, 12:58 Тренировки проводят украинские и британские инструкторы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных Сил Украины в рамках расширенной программы обучения.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ.

Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

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Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Генштабе отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Курс обучения младших командиров расширил существующую программу обучения на территории Британии, ранее она предусматривала только базовую общевоенную подготовку украинских военных.

Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

На данный момент украинских военных тренируют на территории Британии. 14 сентября министр обороны Дании заявил, что бойцы будут также проходить обучение и на ее территории.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

В ходе визита в Киев тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.