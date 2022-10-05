В Британии началась подготовка младших командиров ВСУ: Генштаб рассказал детали

5 октября, 12:58
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Тренировки проводят украинские и британские инструкторы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Тренировки проводят украинские и британские инструкторы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных Сил Украины в рамках расширенной программы обучения.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ.

Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

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Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

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В Генштабе отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Курс обучения младших командиров расширил существующую программу обучения на территории Британии, ранее она предусматривала только базовую общевоенную подготовку украинских военных.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CLUJ9Mu3AmepEjjRAdPdFWirfdxnjnmp66YdpuZ1erjzSsDixTGAY5WKGb7PYJjDl

Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

На данный момент украинских военных тренируют на территории Британии. 14 сентября министр обороны Дании заявил, что бойцы будут также проходить обучение и на ее территории.

https://www.youtube.com/watch?v=i81PXSuM1Us

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

В ходе визита в Киев тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Военные учения Война России против Украины

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