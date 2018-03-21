В Василькове во время получения взятки задержали главного архитектора

Сводная группа правоохранителей в среду, 21 марта, задержала главного архитектора Василькова (Киевская область) и его подчиненного за получение взятки.
Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Так, среди задержанных - начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города. Его задержали во время получения 300 тысяч гривен.
Главного архитектора подозревают в получении $10 тысяч неправомерной выгоды.
Спецоперация проводили сотрудники прокуратурой АР Крым вместе со Службой безопасности.
Генпрокурор добавил, что в течение этого года судаы вынесли приговоры уже 201 коррупционеру.
Ранее НВ сообщало, что в Украине за взятку осудили мэра к 6,5 годам тюрьмы.
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