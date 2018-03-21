В Василькове во время получения взятки задержали главного архитектора

Главный архитектор Василькова погорел на взятке $10 тысяч

Сводная группа правоохранителей в среду, 21 марта, задержала главного архитектора Василькова (Киевская область) и его подчиненного за получение взятки.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Так, среди задержанных - начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города. Его задержали во время получения 300 тысяч гривен.

Главного архитектора подозревают в получении $10 тысяч неправомерной выгоды.

Спецоперация проводили сотрудники прокуратурой АР Крым вместе со Службой безопасности.

Генпрокурор добавил, что в течение этого года судаы вынесли приговоры уже 201 коррупционеру.

Ранее НВ сообщало, что в Украине за взятку осудили мэра к 6,5 годам тюрьмы.