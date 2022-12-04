Проверяли и избивали. В оккупированной Васильевке россияне два дня держали в заложниках людей, ехавших из Запорожья к близким 4 декабря, 11:03 Оккупанты почти два дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram)

Российские военные устроили террор гражданским, которые хотели проехать в оккупированную Васильевку из Запорожья к близким. Россияне почти два дня продержали людей в заложниках, применяя к ним силу.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Напомню, 2 декабря рашисты заставили людей, ехавших из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги. Но продолжением этого террора стал очередной террор. Из гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, восемь авто так и не пустили», — сообщил Федоров.

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При этом некоторых людей сразу отправили в сторону Запорожья, а других «покатали».

«Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку. Ко всем людям орки применили тотальный досмотр, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу — били прикладом автомата», — отметил Федоров.

После двух дней беспричинного террора люди вынуждены были вернуться в Запорожье, добавляет мэр Мелитополя.