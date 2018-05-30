30 мая 2018, среда

В Варшаве 10 украинских студентов, находившихся в одной легковушке, попали в ДТП

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В результате ДТП никто серьезно не пострадал
Скриншот

В результате ДТП никто серьезно не пострадал

В ночь на среду, 30 мая, легковой автомобиль, в котором находились 10 учащихся в Польше украинских студентов, попал в ДТП.

Авария произошла, когда молодые люди возвращались с вечеринки на реке Висла, передает TVN Fakts.

Как сообщается, во время ДТП пятеро студентов ехали на заднем сидении, двое – рядом с водителем, а еще двое в багажнике.

При этом в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в столб.

В то же время он отказался проходить тест на алкоголь и заявил, что за рулем не сидел.

Ранее сообщалось, что в Будапеште автобус с украинскими туристами попал в серьезное ДТП.

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