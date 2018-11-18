В Ужгороде суд арестовал мужчину, который насмерть сбил пограничника

В Ужгороде суд арестовал на 60 суток без возможности внести залог мужчину, который насмерть сбил пограничника.
Об этом сообщает Первый кабельный.
Напомним, в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому. Владелец авто пытался скрыться, однако его поймали.
Вечером 17 ноября в больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист.
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