18 ноября 2018, воскресенье

В Ужгороде суд арестовал мужчину, который насмерть сбил пограничника

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Наезд на пограничника совершили 16 ноября
Фото: ГHСУ

Наезд на пограничника совершили 16 ноября

В Ужгороде суд арестовал на 60 суток без возможности внести залог мужчину, который насмерть сбил пограничника.

Об этом сообщает Первый кабельный.

Напомним, в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому. Владелец авто пытался скрыться, однако его поймали.

Вечером 17 ноября в больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист.

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