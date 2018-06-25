25 июня 2018, понедельник

В Ужгороде патрульный рисковал жизнью на 15-метровой высоте, чтобы помочь ребенку

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Как оказалось, ребенок просто спал
Скриншот

Как оказалось, ребенок просто спал

В Ужгороде Закарпатской области сотрудник полиции, чтобы помочь ребенку, забрался на балкон квартиры, расположенной на пятом этаже.

Соответствующее видео опубликовала патрульная служба Нацполиции.

"Мать в слезах сообщает, что ее 10-летний сын находится в квартире и в течение 40 минут не открывает дверь. Прибыли за считанные минуты. Поднялись по указанному адресу, действительно никто не открывает. Приняли решение перелезть через балкон", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что преодолевать расстояние между балконами пришлось на 15-метровой высоте.

Как оказалось, ребенок спал в наушниках и не слышал звонки и стуки в дверь.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульные поймали за ногу парня, выпрыгнувшего из окна 10 этажа.

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