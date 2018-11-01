В Ужгороде открыли мемориал погибшим на Донбассе воинам

В четверг, 1 ноября, в Ужгороде открыли мемориал украинским воинам, которые погибли на войне на Донбассе.
Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.
Памятник в виде пирамидального комплекса установили на Холме Славы. Автором мемориала выступил закарпатский скульптур Василий Олашин.
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По его словам, пирамидальная основа символизирует карпатские ели. Шесть рельефов раскрывают темы рождения, школы, студенчества, проводов в армию, а центральный рельеф - это военные, волонтеры, дети.
"На правой части центрального рельефа есть девочка, которая держит в руке мишку, и если его потереть, то можно загадать желание, чтобы никогда не было войны", - рассказал Олашин.
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