В Ужгороде нашли боеприпасы и гранатометы, которые готовились ФСБ для провокаций - Москаль

В ночь на пятницу, 18 мая, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами.

В частности, на Закарпатье обнаружили: четыре реактивные противотанковые гранатометы РПГ-22 и двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом.

"Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР", - говорится в заявлении руководителя Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Глава области считает, что найденный арсенал готовился к применению для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую "ФСБ уже годами готовит".

Москаль считает, что российская спецслужба продолжает расшатывать ситуацию, "чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом".

Напомним, наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде из-за февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска.