В Ужгороде задержали мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомет
Служба безопасности Украины задержала в Ужгороде мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомет.
Правоохранители задокументировали, как 35-летний житель Ужгорода попытался продать противотанковый гранатомет на одной из улиц Ужгорода, говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области. Во время обыска у мужчины нашли также гранату Ф-1.
На сайте СБУ сообщается, что мужчина задержан во время реализации реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. Отмечается, что он хранил оружие на продажу в собственном доме.
Согласно фото, опубликованным на сайте СБУ, РПГ-26 обнаружили в автомобиле.
Обнаруженное оружие отправили на экспертизу. По данному факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.