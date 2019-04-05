В Ужгороде задержали мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомет 5 апреля, 19:02 2774 Цей матеріал також доступний українською ssu.gov.ua РПГ-26 обнаружили в автомобиле ужгородца ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Ужгороде мужчину, который пытался продать противотанковый гранатомет.

Правоохранители задокументировали, как 35-летний житель Ужгорода попытался продать противотанковый гранатомет на одной из улиц Ужгорода, говорится в сообщении прокуратуры Закарпатской области. Во время обыска у мужчины нашли также гранату Ф-1.

На сайте СБУ сообщается, что мужчина задержан во время реализации реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. Отмечается, что он хранил оружие на продажу в собственном доме.

Согласно фото, опубликованным на сайте СБУ, РПГ-26 обнаружили в автомобиле.

Обнаруженное оружие отправили на экспертизу. По данному факту зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.