Подсыпала яд в напиток: в Ужгороде женщина убила военного ВСУ по заказу РФ — полиция

23 апреля, 10:24
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На съемной квартире в Ужгороде 13 апреля нашли мертвого военного ВСУ (Фото: Офис генерального прокурора)

На съемной квартире в Ужгороде 13 апреля нашли мертвого военного ВСУ (Фото: Офис генерального прокурора)

В Закарпатской области правоохранители задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. Об этом сказано в сообщении Национальной полиции в среду, 23 апреля.

В одной из арендованных квартир в городе Ужгород 13 апреля обнаружили мертвого военного.

Обстоятельства указывали на естественную смерть. Правоохранители выяснили, что накануне с военным в квартире находилась уроженка города Запорожье. Она заявляла, что он мог умереть из-за чрезмерного употребления алкоголя.

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Нацполиция
Фото: Нацполиция

По результатам оперативных мероприятий было выявлено, что женщина действовала под руководством куратора из РФ, который завербовал ее ориентировочно месяц назад. Спецслужбы РФ создали аккаунт женщины на сайте знакомств и подстроили ее знакомство с военным.

Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

По данным Офиса генерального прокурора, россияне обещали злоумышленнице 3000 долларов за информацию с телефона защитника.

Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Во время встречи в Ужгороде женщина подсыпала в напиток военного неизвестный препарат, через несколько часов, по данным полиции, мужчина умер. Женщина сообщила куратору о состоянии военного и уничтожила емкость с остатками яда, а утром вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай.

Подозреваемую задержали в тот же день и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, добавили в Нацполиции.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Ужгород Закарпатская область Убийства Государственная измена Заказное убийство

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