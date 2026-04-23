Подсыпала яд в напиток: в Ужгороде женщина убила военного ВСУ по заказу РФ — полиция
На съемной квартире в Ужгороде 13 апреля нашли мертвого военного ВСУ (Фото: Офис генерального прокурора)
В Закарпатской области правоохранители задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. Об этом сказано в сообщении Национальной полиции в среду, 23 апреля.
В одной из арендованных квартир в городе Ужгород 13 апреля обнаружили мертвого военного.
Обстоятельства указывали на естественную смерть. Правоохранители выяснили, что накануне с военным в квартире находилась уроженка города Запорожье. Она заявляла, что он мог умереть из-за чрезмерного употребления алкоголя.
По результатам оперативных мероприятий было выявлено, что женщина действовала под руководством куратора из РФ, который завербовал ее ориентировочно месяц назад. Спецслужбы РФ создали аккаунт женщины на сайте знакомств и подстроили ее знакомство с военным.
По данным Офиса генерального прокурора, россияне обещали злоумышленнице 3000 долларов за информацию с телефона защитника.
Во время встречи в Ужгороде женщина подсыпала в напиток военного неизвестный препарат, через несколько часов, по данным полиции, мужчина умер. Женщина сообщила куратору о состоянии военного и уничтожила емкость с остатками яда, а утром вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай.
Подозреваемую задержали в тот же день и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, добавили в Нацполиции.