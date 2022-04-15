В Ужгороде переименуют 58 улиц, названных именами российских деятелей

15 апреля, 11:48
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При переименовании предпочтение будет отдаваться «достойным местным деятелям» (Фото:Горсовет Ужгорода)

При переименовании предпочтение будет отдаваться «достойным местным деятелям» (Фото:Горсовет Ужгорода)

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Власти Ужгорода Закарпатской области планируют переименовать более полусотни улиц, названных именами российских деятелей.

Такую рекомендацию дала 14 апреля профильная комиссия городского совета.

По итогам заседания были определены 58 улиц, которые рекомендуется переименовать.

Предпочтение при определении новых названий решили отдавать достойным местным деятелям, а где возможно и уместно — вернуть древние названия, еще до советского периода.

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При этом будет проведено широчайшее обсуждение, чтобы все местные жители могли предоставить свои предложения.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Закарпатье Ужгород Закарпатская область Улицы Война России против Украины

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