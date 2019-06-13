В Ужгороде подожгли авто бывшего первого заместителя мэра Ужгорода
В ночь на 13 июня в Ужгороде подожгли авто бывшего первого заместителя мэра города Иштава Цапа.
Он назвал это актом запугивания.
«Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское», — написал он в своем Facebook.
Цап также опубликовал видео горящего авто.
По словам спикера полиции в Закарпатской области Инессы Мандзулич, горело авто Mercedes-Benz, пишет Укринформ.
Пожар был локализован, полиция изъяла вещественные доказательства, по которым установит причины возгорания.