В Ужгороде мужчина поджег себя возле здания прокуратуры и суда Сегодня, 17:04 Цей матеріал також доступний українською moz.gov.ua Мужчина госпитализирован с ожогами 90% тела moz.gov.ua

В четверг, 6 июня, на улице Коцюбинского в Ужгороде Закарпатской области неизвестный мужчина совершил самосожжение.

Об этом у себя в Facebook рассказал журналист Виталий Глагола.

По его словам, инцидент произошел возле здания хозяйственного суда и областной прокуратуры.

При этом отмечается, что, когда мужчину объяло пламенем, он прыгнул в речку.

В результате происшествия потерпевший получил ожоги 90% тела. Сейчас он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Достоверной информации о личности мужчины и его мотивах в данное время нет.

В то же время по неподтвержденным пока данным, он является военным пенсионером.

«Имел конфликт с газовиками три года назад. Насчитали долг, с которым не соглашался. Вломились (вроде бы) домой с полицией, и отрезали газ. Вроде тогда сломали ему руку. С тех пор судебная волокита. Делают виновным его», — написал Глагола.