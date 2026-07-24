В Ужгороде мужчина открыл огонь в лесу, для его задержания провели спецоперацию

Как заявили в Нацполиции, у задержанного в Шахтинском лесу подозреваемого изъяли боевой пистолет (Фото: t.me/UA_National_Police)

24 июля в Ужгороде, на территории Шахтинского леса, сотрудники Нацполиции провели спецоперацию, в ходе которой задержали мужчину, вооруженного боевым пистолетом .

Об этом 24 июля сообщили в Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, в Ужгороде около 18:30 по киевскому времени на улице имени Олега Куцына к ним обратились несколько местных детей и сообщили, что на территории Шахтинского леса они слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Реклама

После того как правоохранители прибыли на указанное детьми место и начали обследовать территорию леса, они тоже услышали выстрелы.

«По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который перекинулся на лесной массив», — сообщили в Нацполиции.

На месте происшествия была развернута специальная полицейская операция, сообщили правоохранители. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы полиции — в частности, бойцов спецподразделения КОРД.

Спустя некоторое время в Нацполиции сообщили, что спецоперация успешно завершена — правоохранители задержали мужчину.

«У него изъяли боевой пистолет. На месте проводятся следственные действия. Подробности — позже », — подытожили в ведомстве.

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

22 июля в Нацполиции сообщили о задержании мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в сторону охранника супермаркета в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Затем он достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону охранника.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него пневматический пистолет, из которого, по данным следствия, он стрелял.

Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. По этой статье Уголовного кодекса Украины ему грозит до семи лет лишения свободы, резюмировали правоохранители.