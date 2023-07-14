ВСУ уничтожили три лодки с российскими диверсантами в устье Днепра — ОК Юг

14 июля, 09:05
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Российские диверсанты пытаются время от времени маневрировать в устье Днепра, рассказали в ОК Юг (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские диверсанты пытаются время от времени маневрировать в устье Днепра, рассказали в ОК Юг (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили три лодки с российскими диверсионно-разведывательными группами, которые отправили на задание между островами в устье Днепра.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона в пятницу, 14 июля.

По ее словам, время от времени диверсанты пытаются маневрировать в так называемой серой зоне — между островов в устье Днепра. Они собирают информацию о движении украинских военных и хотят проводить ротации в своем личном составе.

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«За минувшие сутки Украина обнаружила три такие группы на трех лодках. Все результативно уничтожены, 11 оккупантов и три лодки ушли вслед за русским военным кораблем», — рассказала Гуменюк.

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По данным Генштаба, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. По состоянию на 10 июля на юге ВСУ освободили уже 169 километров квадратных.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Диверсионные группы Наталья Гуменюк Река Днепр ДРГ юг

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