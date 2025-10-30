Во всех областях Украины снова ввели почасовые отключения света

30 октября, 15:13
Поделиться:
Люди пользуются фонариками, выгуливая собак, во время отключения электроэнергии, Киев, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Люди пользуются фонариками, выгуливая собак, во время отключения электроэнергии, Киев, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во всех областях Украины в четверг, 30 октября, снова ввели почасовые отключения света с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.

В Укрэнерго уточнили, что объем ограничений, который будут применять — от одной до двух очередей. Причиной применения ограничений являются последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.

Реклама

Читайте также:
Удар РФ по Запорожью. Повреждены пять многоэтажек, двое погибших, пострадали 17 человек, среди них шестеро детей — фото

Ранее в Минэнерго заявляли, что отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Читайте также:
Бурштын, Ладыжин, Добротвор. Россия преступно ударила по городам, где расположены крупные украинские ТЭС: что важно о них знать

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

Читайте также:
Массированная атака на Бурштын: местных жителей предупредили о кассетных боеприпасах, которые могли сбрасывать с шахедов

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Укрэнерго Минэнерго Война России против Украины Российская агрессия Отключения света Графики отключения света атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies