Во всех областях Украины снова ввели почасовые отключения света
Люди пользуются фонариками, выгуливая собак, во время отключения электроэнергии, Киев, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Во всех областях Украины в четверг, 30 октября, снова ввели почасовые отключения света с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.
В Укрэнерго уточнили, что объем ограничений, который будут применять — от одной до двух очередей. Причиной применения ограничений являются последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.
Ранее в Минэнерго заявляли, что отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.
Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.
Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное
Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.
Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.
ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.
В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.
В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.