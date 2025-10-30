Во всех областях Украины снова ввели почасовые отключения света

Люди пользуются фонариками, выгуливая собак, во время отключения электроэнергии, Киев, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во всех областях Украины в четверг, 30 октября, снова ввели почасовые отключения света с 15:00 до 22:00. Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.

В Укрэнерго уточнили, что объем ограничений, который будут применять — от одной до двух очередей. Причиной применения ограничений являются последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.

Реклама

Ранее в Минэнерго заявляли, что отменили почасовые отключения электроэнергии, которые вводили из-за российской массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.