В Урожайном продолжаются боевые действия, о стабилизационных мероприятиях пока речь не идет — Донецкая ОВА

15 августа, 19:47
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Украинский военный в Донецкой области, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военный в Донецкой области, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Урожайном Донецкой области продолжаются обстрелы и фактически не прекращены боевые действия. О проведении стабилизационных мероприятий на данном этапе речь не идет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии Радио Свобода.

«Там еще идет жесткие обстрелы и фактически не прекратились боевые действия, поэтому о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет», — сказал он.

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Зачастую, оккупантам приходится бежать от ВСУ, бросая технику и тяжелое вооружение (Фото:Скриншот видео PulseOfUkraine/Twitter) Почти так же, как и в Урожайном. Появилось видео массового бегства оккупантов из Макаровки

Кириленко добавил, что Урожайное и Старомайорское фактически разрушены вражеской артиллерией и реактивными системами залпового огня.

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские «военкоры» заявляли, что армия РФ якобы отступила оттуда. Это также зафиксировано на карте DeepState.

В Минобороны Украины накануне заявили, что ВСУ освобождают поселок.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Донецкая ОГА Боевые действия

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